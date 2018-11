Nainggolan: "Les excuses de Martinez étaient pathétiques"

Radja Nainggolan n'a visiblement pas digéré sa non-sélection pour le dernier Mondial en Russie. Cette décision de Roberto Martinez en avait laissé plus d'un perplexe, mais le parcours historique des Diables Rouges avec leur troisième place avait totalement relégué le débat au second plan. Transféré à l'Inter cet été en provenance de l'AS Roma, le joueur en veut encore beaucoup au sélectionneur national et il affirme qu'il ne reviendra jamais en équipe nationale.

Dans une interview accordée à ESPN, il règle ses comptes. "Les excuses qu'il m'a données étaient pathétiques. Ça m'a beaucoup déçu d'être rejeté de cette façon. Je n'ai jamais supplié pour jouer, mais je méritais plus ma place que d'autres."

Pour lui, la manière dont les choses se sont passées n'est pas correcte:" C’est décevant de voir certaines personnes dire des choses sans en parler avant. Vous devez me dire les choses en face, nous pouvons parler, nous serrer la main et même si vous ne m’appelez pas en sélection, j’aurai quand même plus de respect pour vous que si vous ne m’aviez pas parlé."

Il exclut définitivement un retour en sélection: "Je ne reviendrai jamais en équipe nationale. J'avais dit que si je n'allais pas à la Coupe du Monde je n'y retournerais plus et je suis un homme de parole. Même si ce n'est plus le même sélectionneur je dirai non. Maintenant il n'y a plus que l'Inter qui existe pour moi et à chaque fois qu'il y a une trêve internationale, j'ai quatre ou cinq jours de repos et je suis content de pouvoir me concentrer sur mon équipe." Voilà qui est clair.