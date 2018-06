Nacer Chadli : "Notre équipe maîtrise trois systèmes tactiques"

Monté au jeu en fin de rencontre, Nacer Chadli a savouré la victoire des Diables rouges face au Panama (3-0). Une victoire qui a pris du temps à se dessiner.

"On s’est dit qu’il fallait prendre le match au sérieux et on a su faire preuve de patience et finalement, ils ont craqué", a souligné Nacer Chadli à notre micro.

Et de préciser : "Le plus important était de prendre les trois points pour le premier match et maintenant, il faut se concentrer sur la Tunisie qui a fait un bon match contre l’Angleterre. Les Tunisiens vont devoir faire un résultat contre nous (après leur revers 2-1 contre les Anglais, ndlr). Cela peut nous être favorable".

Face à la Tunisie, le médian de West Brom pourrait-il obtenir sa chance sur le flanc gauche car Yannick Carrasco n'a pas convaincu du tout ? "Non, pas spécialement, estime-t-il. Contre le Panama, c’était un match compliqué pour tout le monde surtout en première période. Après, on a changé de système de jeu et cela a été beaucoup mieux. Après le premier but marqué, on a déroulé".

Jan Vertonghen était remonté contre Carrasco suite à certaines lacunes sur le plan défensif. Le joueur de Dalian a été pointé du doigt sur la seule grosse opportunité du Panama sauvée de justesse par Thibaut Courtois.

"Cela arrive. L’équipe a bien joué en deuxième période surtout. Le Panama s’est créé une superbe occasion mais cela arrive. Un mauvais placement peut arriver à tout le monde", a insisté Nacer Chadli.

Le passage à 4 derrière en deuxième période constitue une solution à l'avenir face à des nations un peu plus solides. "La défense à 4 ? On a déjà essayé plusieurs systèmes de jeu ces deux dernières années. On a évolué en 3-5-2, en 3-4-3. Hier, on est passé en 4-4-1-1. Ce sont trois systèmes qu’on maîtrise assez bien. Tout le monde a assimilé ces systèmes qui ont testé à l’entraînement et en matches", a confié Chadli.

Présent en 2014 au Brésil, le n°22 de la Belgique avoue qu'il n'a pas d'objectif personnel en Russie. "Je veux juste aller le plus loin possible avec ce groupe, donner du rêve à ma famille et aux Belges. Moi, je rêve de gagner la Coupe du Monde. Il faut faire en sorte que ce rêve devienne réalité. Il faut bosser, prendre match par match, il n’y a que comme cela qu’on peut y arriver", a-t-il conclu.

Quelques minutes plus tard, il s'est exprimé en conférence de presse et parlé notamment de son entrée en jeu et du rôle qu'il pourrait jouer dans les prochaines rencontres. "Le principal était que je puisse monter au jeu et que l'équipe gagne le match, même si j'ai du attendre 6-7 minutes avant de pouvoir entrer au jeu, c'est le football. Mais j'étais prêt et j'étais chaud, j'attendais qu'on me lâche. Quand je suis revenu de blessure, je me demandais si je pouvais tenir 90 minutes. Les matches de préparation m'ont rassuré et je pense que je peux tenir sur la longueur."

En fin de conférence de presse, Chadli a répondu à un journaliste français qui lui demandais si Romelu Lukaku pouvait devenir le meilleur avant-centre du monde. "Romelu y croit et c’est pour ça qu’il a déjà atteint ce niveau. C’est pas donné à tout le monde de réaliser ce qu’il fait à son âge. Dans quelques années, il sera encore plus fort. C’est un bosseur et il a la mentalité nécessaire."