A 48 heures du deuxième match de poules des Diables, Leandro Trossard puis Nacer Chadli se sont présentés devant la presse pour préfacer cette rencontre contre le Danemark. L'ancien joueur des Spurs a eu l'occasion d'évoquer sa difficile saison personnelle à Basaksehir qui a fait douter pas mal d'observateurs quant à sa présence dans les 26. Au final, Chadli a conservé la confiance de Roberto Martinez et profite pleinement de ce nouveau grand tournoi, même s'il avoue avoir, lui aussi, traversé une période de doute : "Si j'ai eu des doutes ? Oui, évidemment. J'étais blessé à un mois de la fin et plus en confiance. Quand la sélection a été agrandie à 26 joueurs, je me suis dit qu'il y a aurait peut-être une place pour moi. Du coup, quand j'ai vu mon nom dans la liste, ça a été un vrai soulagement." Une sélection qui a cependant été mal comprise par certains internautes. Ceux-ci ne comprenaient pas comment un joueur ayant aussi peu joué en club pouvait se retrouver dans le noyau pour l'Euro : "Je peux le comprendre mais c'était déjà le cas en 2018, où j'étais arrivé en n'ayant quasiment pas joué. Je ne suis pas là pour mon statut. Le statut c'est une chose, mais je suis là pour ce que je peux apporter sur le terrain. Ce que les gens disent, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre" se défend Chadli.

Après la belle victoire des Diables face à la Russie en ouverture, ils s'apprêtent donc à défier le Danemark. Des Scandinaves, présentés comme éventuels outsiders en début de tournoi, mais orphelins de leur maître à jouer, Christian Eriksen, victime d'un malaise en plein match. Un drame (heureusement évité) qui a touché l'ensemble des observateurs, Diables compris : "J'étais choqué, je ne regardais pas le match, j'ai reçu un message. On s'apprêtait à aller au meeting d'équipe, on a été abasourdi par la nouvelle. Sur le chemin, on a reçu la nouvelle qu'il était conscient. Gros ouf de soulagement. Si j'aurais pu jouer s'il avait été dans un état critique ? Je n'aurais probablement pas été à 100% focus. Il faut être honnête, quand on n'est pas au top mentalement, il faut l'admettre. Pour tous ceux qui ont joué contre la Russie, ça a été un soulagement énorme de savoir qu'il allait bien" explique Chadli, ancien coéquipier d'Eriksen.

Le Diable rouge a également été questionné sur la rivalité entre la Belgique et la France. Rivalité qui a repris de l'ampleur suite aux déclarations mal interprétées de Thomas Meunier sur le statut de numéro 1 mondial des Diables. Préférant calmer les ardeurs de certaines personnes, Chadli a volé au secours de son coéquipier : "Thomas n'a rien dit de mal, il a juste cité un fait : on est premiers au ranking FIFA. Ce n'est rien de mal, mais son commentaire a été mal pris par les Français. Ils ont dit qu'on avait le gros cou. Le principal, pour moi, c'est qu'on travaille dur. Il n'y a aucune rancœur envers les Français. Si les Français ont des rancoeurs envers nous, c'est leur problème. Ce sont toujours eux qui reviennent avec le seum et la haine, c'est du passé maintenant. Il faut qu'on joue notre jeu. Quand on a un sentiment de revanche, on peut perdre les pédales donc on doit rester concentré."

