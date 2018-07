Nacer Chadli, citoyen d'honneur de la Ville de Liège : "C'est mon chez-moi, j'en suis très fier !"

Le Diable Rouge Nacer Chadli a reçu la distinction de citoyen d'honneur de la ville de Liège ce jeudi 19 juillet. Nacer Chadli, buteur décisif en huitième de finale contre le Japon, a reçu cette médaille "pour le brillant parcours des Diables Rouges lors de la Coupe du Monde en Russie."

Nacer Chadli, 28 ans, est né et a grandi à Liège. Formé au Standard, il avait quitté la Cité Ardente à 16 ans pour évoluer à Maastricht, aux Pays-Bas.

Environ 200 Liégeois ont fait le déplacement à l'Hôtel de Ville de Liège, et pendant près d'une heure, le Diable Rouge a signé de nombreux autographes.

"Je ne m'attendais pas à voir autant de monde !, a souri Nacer Chadli au micro de la RTBF. Je suis très fier et honoré d'avoir reçu cette distinction de la part du bourgmestre. Ma famille en est fière aussi. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai joué au foot ici... C'est mon chez-moi, et cela me fait vraiment plaisir !"