Nacer Chadli après la victoire face à la Croatie: "Il fallait la bonne recette pour presser leur milieu de terrain"

"On a essayé un nouveau système ce soir" termine le joueur. "On avait un milieu à trois en position défensive. Il fallait la bonne recette pour presser leur milieu de terrain. En possession de balle, c'était notre position habituelle. Je pense que cela a bien été. On a eu des occasions, on a tenu le zéro derrière. Je pense qu'on a fait le plein de confiance pour le début du tournoi."

Après la bonne prestation du duo Carrasco/Thorgan Hazard contre la Grèce, on pensait voir le duo reconduit pour ce match. Il n'en fut rien. "Tout le monde doit être prêt pour un tournoi comme l'Euro" explique le Liégeois. "Il y a 26 joueurs et il faut être prêt pour jouer les matches. Il y a toujours des suspensions ou des blessures. Tout le monde est prêt pour commencer ou jouer un match. Le plus important est d'aider l'équipe."

"Ca fait plaisir, surtout qu'on n'a pas gagné le premier match et qu'on n'avait pas affiché notre meilleur jeu" explique de son côté Jason Denayer. "Aujourd'hui on a un peu plus montré. Il faut continuer sur cette voie et s'améliorer à chaque match. On devait retrouver du rythme, on se sent beaucoup mieux physiquement. On devait aussi récupérer des automatismes qu'on a travaillés durant la semaine."

Roberto Martinez a décidé de changer son trio défensif pour affronter la Croatie, après les failles affichées contre le Grèce. Du coup, impossible de savoir quel sera le trio aligné par l'Espagnol pour débuter l'Euro, face à la Russie. "Je ne sais pas qui sera titulaire en Russie, ce sera le choix du coach" botte en touche Jason Denayer. "Je ne serai pas déçu si je ne commence pas. Il y a de très bons joueurs et je suis déjà très fier d'être en équipe nationale. C'est sûr que c'est mieux d'être titulaire mais ça fait partie du jeu."