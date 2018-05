N°1 puis relégué derrière Karius, Mignolet a vécu une saison frustrante

La saison de Simon Mignolet s’est achevée samedi soir de la pire des manières. Depuis le banc de touche, le gardien belge a assisté avec dépit aux deux énormes boulettes de son coéquipier et concurrent allemand Loris Karius qui ont mené Liverpool à la défaite en finale de la Champions League face au Real Madrid.

Pourtant l’exercice 2017-2018 de Mignolet débute plutôt bien puisque Jürgen Klopp lui confie le rôle de titulaire.

"Simon débutera comme n°1. C’était une bataille au plus haut niveau lors de tous les matches de présaison. Simon a montré beaucoup de stabilité. Il a été très impliqué. Après la saison qu’il a eu l’année passée, il est très confiant. Il s’est amélioré dans certains aspects de son jeu" se félicite l’entraîneur allemand début août.

Mais l’ancien coach de Dortmund tempère immédiatement : "En ce moment, c’est Simon qui est n°1, Loris n°2 et Danny Wardy n°3. Mais ce n’est pas une décision pour les 20 prochaines années. Des choses peuvent se passer."

Voilà donc le Trudonnaire prévenu.

Dans les buts pour les deux premières journées de Premier League et pour les barrages de la Champions League - où il est décisif en stoppant un penalty lors du match aller -, il est mis au repos contre Arsenal fin août. Un premier signe ?

"C'est important, même pour un gardien, de bénéficier d'un peu de repos, explique Klopp dans la foulée. Les deux autres gardiens recevront parfois du temps de jeu."

En septembre, ce premier signe se transforme en petite claque. L’entraîneur allemand choisit son compatriote Karius, qu’il a fait venir à l’été 2016, pour disputer la C1.

Mignolet doit donc se contenter du championnat. C’est déjà ça…

Mais en décembre, la situation du Diable se gâte quelque peu. Après 13 rencontres consécutives en Premier League entre la 4ème et la 16ème journées - dont deux disputées avec le brassard de capitaine autour du bras -, l’ancien portier de Sunderland retrouve le banc face à West Brom. S’il prend encore part à trois matches jusqu’à la fin d’année, il sent le vent tourné.

Capitaine contre Burnley le 1er janvier, Mignolet ne sait pas encore qu’il dispute son dernier match en tant que n°1 des Reds. Quelques jours après avoir été remplaçant face à Manchester City, le Belge ne cache pas sa frustration.

"Jürgen Klopp a choisi Loris Karius comme nouveau n°1, il me l'a dit personnellement et je me dois de toujours respecter la décision de mon entraîneur. Maintenant, au moins, je sais où j'en suis, et la situation est on ne peut plus claire. (…) Cette situation ne peut pas durer trop longtemps, c'est clair. Tout ce que je peux faire pour le moment, c'est me concentrer sur les entraînements et donner le maximum."

Le portier n’aura plus qu’un petit match de FA Cup (défaite au 4ème tour) à se mettre sous les gants.

Sa frustration grandit mais le parcours exceptionnel des Reds en Champions League lui donne un peu de baume au cœur. Et la finale qui se profile lui offre tout de même un sentiment de fierté.

"D’un point de vue individuel, je ne suis pas satisfait de ma saison. C’est normal. Mais je profite quand même de ces moments, explique-il avant la finale. C’est très excitant. Je vais réaliser quelque chose d’historique pour le football belge. Je serai dans le vestiaire, comme les autres. Je n’aurai peut-être pas la même adrénaline que si j’étais sur le terrain mais je vivrai ça intensément. C’est même beaucoup plus dur nerveusement de vivre ça depuis le banc qu’en étant sur le terrain. Parce qu’on ne peut pas influencer le résultat et qu’il faut être prêt à tout."

Prêt à tout ? Peut-être pas au match catastrophique de son concurrent, auteur de deux énormes erreurs : une relance précipitée à la main et une intervention "gants en peau de pêche" qui ont complètement plombé les chances des Reds.

Depuis 'son' banc de touche, sans pouvoir faire quoique ce soit, Mignolet rumine sa frustration. Mais le Belge réagit avec classe et soutient son coéquipier : "Karius est dépité. Comme nous tous. On voulait tous gagner cette finale. En tant que gardien, je comprends parfaitement ce qu’il doit ressentir. C’est un horrible sentiment."

Le rideau est donc tombé. Maintenant, place au Mondial.

Après une saison frustrante à souhait, la Coupe du Monde qui approche, même vécue dans un rôle de numéro 2, sera assurément une belle bulle d’oxygène.

Il sera toujours temps à son retour de réfléchir à son avenir.