Musonda annonce la fin de son aventure au Celtic et sa faim de jouer à Chelsea

Il n'y avait plus beaucoup de doutes quant au retour de Charly Musonda Jr à Chelsea, à présent il n'y en a plus: le jeune joueur vient de l'officialiser sur son compte Instagram. En prêt du côté du Celtic Glasgow depuis le mois de janvier, Musonda était retourné à Londres pour se faire soigner d'une blessure à l'épaule au début de mois de mai, laissant déjà présager qu'il ne retournerait pas en Écosse.

Le joueur de 21 ans revient d'abord sur sa première partie de saison à Chelsea: "Alors que je me remets d'une blessure à la clavicule, j'aimerais prendre le temps de revenir sur la saison qui vient de s'écouler et remercier tout le staff de Chelsea et le coach Antonio Conte de m'avoir donné l'opportunité de faire mes débuts à Stamford Bridge et d'avoir transformé un rêve long de six ans en réalité. Ça me donne encore plus l'envie de continuer à travailler dur pour faire encore plus d'apparitions à Stamford Bridge et je ne vais rien lâcher. Je voudrais remercier le coach pour ses conseils et son soutien pendant les deux années que j'ai passé sous ses ordres. (...)"

Il est également très reconnaissant de l'expérience vécue en Écosse malgré très peu de temps de jeu: "Et pour terminer, j'aimerais remercier toute la famille du Celtic. Passer la deuxième partie de saison dans un club aussi prestigieux avec des fans aussi incroyables est une expérience précieuse, recevoir le numéro 67 et avoir votre soutien, partout dans le Glasgow était incroyable. Je n'oublierai jamais la clameur d'une soirée européenne au Park, le fait d'avoir été un témoin de première ligne me donne encore plus envie d'évoluer dans cette compétition. (...) Je serai toujours un supporter du Celtic, j'aimerais remercier Brendan Rodgers de m'avoir donné cette opportunité et ces conseils au quotidien dans la poursuite de mon objectif."

Cette saison, toutes compétitions confondues, le Belge a disputé 20 rencontres avec les équipes de Chelsea et du Celtic Glasgow. Il fait partie des très nombreux joueurs prêtés par le club de Chelsea et il est probable qu'il soit à nouveau prêté dans les saisons à venir.