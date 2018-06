Mousa Dembélé n'exclut pas d'arrêter les Diables Rouges après la Russie

L'équipe nationale pourrait bien présenter un visage complètement différent au lendemain du Mondial 2018 en Russie. Après Steven Defour, Radja Nainggolan, Marouane Fellaini et Vincent Kompany, même si la décision de ce dernier n'est pas encore arrêtée, Mousa Dembélé a aussi émis la possibilité de quitter les Diables Rouges après le tournoi russe.

"Il est probable que ce soit mon dernier grand tournoi", a lancé le milieu de terrain de 30 ans mercredi lors d'un temps de presse à Dedovsk. "Tout dépendra des circonstances."

L'élégant milieu de terrain fait référence à sa situation à Tottenham, où il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2019. Si l'Anversois ne prolonge pas son séjour à Londres, il sera libre de s'engager avec n'importe quel club d'ici un an. International depuis 2006, Dembélé a notamment suscité l'intérêt de clubs chinois.

"Je vais devoir faire un choix une fois le Mondial terminé et être à l'écoute de mon corps. Il est possible qu'après le Mondial, j'estime pouvoir encore jouer deux grands tournois mais ça, je ne peux pas encore le dire maintenant. Une chose est sûre, je ne me vois plus jouer pendant six ans avec les Diables", a ponctué Dembélé.