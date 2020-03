Mousa Dembélé exclut tout retour chez les Diables Rouges : "C'est de l'histoire ancienne"

Mousa Dembélé, international entre 2006 et 2018, a annoncé ce dimanche à nos confrères de VTM qu'il était exclu de le revoir un jour sous le maillot des Diables Rouges. "C'est de l'histoire ancienne. Même si Roberto Martinez m'appelle pour l'Euro, cela ne changera pas", a confié le joueur de 32 ans.

La dernière prestation de Mousa Dembélé chez les Diables Rouges remonte au 11 septembre 2018, lorsque la Belgique s'était facilement imposée en Islande (0-3) dans le cadre de la Nations League. En janvier 2019, l'homme aux 82 caps (ce qui en fait le quinzième Diable le plus capé de l'histoire du football belge) a quitté Tottenham pour rejoindre la Chine et le Guangzhou R&F, où il coule désormais des jours heureux.

"Quand je suis parti en Chine, j'ai appelé Roberto Martinez, dévoile Mousa Dembélé. Il m'a proposé d'attendre un an, pour voir comment je me sentais. A l'époque, il m'a dit qu'il comptait sur moi pour l'Euro, et qu'après le tournoi, je pourrais tranquillement prendre du recul. Il m'a ensuite encore téléphoné quelques fois, mais cela fait maintenant un petit temps qu'on n'a plus eu le moindre contact. Je n'ai jamais annoncé clairement que je quittais les Diables Rouges, mais pour moi cela fait déjà longtemps que c'est assez clair. Je suis très fier d'avoir pu défendre les couleurs de la Belgique, mais quand je suis parti en Chine, je voulais me concentrer sur moi-même. Rester fit, prendre du plaisir, et donner le maximum là-bas. Sans me soucier des blessures ou du jetlag. L'équipe nationale, c'est de l'histoire ancienne. Même si Roberto Martinez m'appelle pour l'Euro."