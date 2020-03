Mousa Dembélé dit stop aux Diables Rouges : l'arrêt d'un des derniers "olympiens"

32 ans, 82 caps, 5 buts. Au total : 12 années de présence en sélection, puis cette annonce officielle de Mousa Dembélé : "J'ai décidé de fermer le chapitre de l'équipe nationale, même au cas où Martinez m'appellerait pour l'Euro". Avec cette retraite internationale attendue, c'est un joueur aussi talentueux qu'énigmatique qui referme son chapitre Diables Rouges.

Mousa Dembélé, c'était l'un des derniers rescapés de la double aventure Euro espoirs 2007-Jeux Olympiques 2008. Après l'arrêt de Marouane Fellaini et la fin des convocations de Kevin Mirallas, seuls Vincent Kompany, Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen incarnent encore les reliquats de la "génération Jean-François De Sart".

Repris pour la première fois chez les Diables par René Vandereycken en mai 2006, à l'occasion d'un amical Slovaquie-Belgique, Dembélé a bouclé son parcours lors du déplacement de Nations League en Islande, en septembre 2018. Entre les deux, 80 matchs sous le maillot tricolore, dont deux à la Coupe du Monde 2014 (Algérie et Corée du sud), 1 à l'Euro 2016 (Irlande) et 4 à la Coupe du Monde 2018 (Panama, Angleterre en poule, France et Angleterre en petite finale).

Etonnamment, les statistiques de Dembélé en équipe nationale resteront assez...faméliques : 5 buts et 4 assists seulement. 5 buts tous inscrits entre 2006 et 2009, le dernier lors du funeste Belgique-Bosnie (2-4), disputé en mars 2009 à Genk, lors du chant du cygne de René Vandereycken comme sélectionneur...

C'est l'un des paradoxes évidents et récurrents quand on évoque le parcours de Mousa Dembélé en équipe nationale : de l'avis unanime du vestiaire des Diables, il était le plus talentueux balle au pied, et pourtant il s'est très rarement montré décisif… A sa décharge, s'il a été formé comme attaquant au Beerschot (et aligné dans ce rôle lors de sa seule saison professionnelle en Belgique), Dembélé a ensuite progressivement reculé dans le jeu. A Willem II d'abord, puis à l'AZ Alkmaar, Fulham, Tottenham et enfin Guangzhou. De plus en plus éloigné de la zone de finition, et enfermé dans un style trop "latéral" qui lui a souvent été reproché, Dembélé était plus le style de joueur utile dans des contextes où il fallait défendre et se reconvertir, des rencontres où densifier l'entrejeu pouvait faire la différence, plutôt que dans des approches tactiques axées sur l'offensive et la percussion. En équipe nationale, du moins...

Une certitude en club, une énigme en sélection

Soyons honnêtes, malgré un indéniable talent et une qualité unique de conservation de balle (sans parler d'une personnalité extrêmement sympathique et disponible), il est difficile de pointer l'un ou l'autre match référence de Mousa Dembélé en équipe nationale… A l'inverse, le dernier souvenir laissé par le milieu de terrain sous le maillot des Diables restera lié au funeste France-Belgique de Saint-Pétersbourg. Remplaçant numérique de Thomas Meunier suspendu, Dembélé était complètement passé à côté de son match, dans une mission qui aurait pourtant dû parfaitement lui convenir...

A l'inverse, en club, Dembélé aura signé quelques rencontres mémorables. Notamment cet extraordinaire solo, sous le maillot de l'AZ, dans un match contre Willem II.