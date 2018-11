Mourinho espère pouvoir compter sur Lukaku dans le derby de Manchester

L'entraîneur de Manchester United José Mourinho espère que Romelu Lukaku sera disponible pour le derby contre City dimanche, dans le cadre de la 12ème journée de Premier League.

L'avant-centre, légèrement blessé, n'avait pas été sélectionné par José Mourinho pour les rencontres face à Bournemouth en championnat et la Juventus en Champions League.

"Il y a une possibilité que Lukaku revienne", a déclaré José Mourinho ce vendredi en conférence de presse. "Il n'y a pas de nouveaux joueurs blessés. On rentre de Turin sains et saufs. On a quelques bobos, certes, mais rien de sérieux."

Romelu Lukaku figure dans la liste des sélectionnés de Roberto Martinez pour affronter l'Islande et la Suisse en Ligue des Nations. "Les prochaines 48 heures seront essentielles", a déclaré Martinez vendredi en dévoilant sa sélection.

Mercredi, Manchester United a réussi à renverser la situation à Turin dans les dernières minutes pour s'offrir une victoire de prestige 1-2. "Quand nous avons perdu à domicile contre la Juventus, j'avais expliqué que je n'avais pas fait de changement car je n'avais pas de joueur offensif expérimenté sur le banc", a précisé Mourinho. "C'était vraiment compliqué sans Alexis Sanchez ni Marouane Fellaini. Tout le monde était sur le terrain et je n'avais pas d'option. Un banc bien fourni, ça apporte des points, et à Turin, nous avions suffisamment d'armes sur le banc pour nous aider à faire basculer le match."