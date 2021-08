Motivation intacte pour Verschaeren et De Ketelaere, entre les Espoirs et les Diables Rouges

Des journées et des semaines chargées s’annoncent pour Yari Verschaeren et Charles De Ketelaere, après un début de compétition domestique déjà lourd. Vendredi, ils se rendent en Turquie avec les Espoirs pour y disputer un match --sans doute compliqué-- dans le cadre de la deuxième journée du groupe I de qualifications pour le Championnat d’Europe U21 2023. Ensuite, ils rejoindront les Diables Rouges pour le match de qualification au Mondial 2022 contre la Biélorussie, qui en raison de la situation politique du pays, se joue à Kazan, en Russie.

Verschaeren et De Ketelaere naviguent actuellement entre les U21 et l’équipe A du sélectionneur national Roberto Martinez. Les deux joueurs ont déjà enfilé le maillot des Diables rouges. Verschaeren compte six sélections, De Ketelaere une. A terme, ils devraient pouvoir devenir deux des figures de proue du onze national – génération 2026. "Je n’ai certainement pas été déçu, car je suis heureux de pouvoir aider les U21 ici pour ce match important des qualifications", explique Jari Verschaeren. "C’est toujours un honneur de jouer pour son pays, donc ce n’est pas difficile de se motiver pour ça. Ensuite, nous verrons comment nous allons raccrocher le groupe des Diables".

De Ketelaere partage cet avis. "Ce n’est certainement pas vrai que les matches avec les U21 menaceraient nos chances d’une sélection pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Nous avons aussi des occasions de faire nos preuves ici. De plus, il y a les matches en club où on peut forcer une sélection. Je ne me projette cependant pas si loin, je me concentre toujours sur le prochain match, donc je n’ai aucun problème à me motiver pour les U21, au contraire."

Arthur Theate affichait quant à lui un grand sourire, maintenant que son transfert du KV Ostende à la Serie A est un fait. Le défenseur gaucher jouera pour le FC Bologne ces prochaines saisons. "Je me sens en effet détendu maintenant que le transfert est conclu", a déclaré Theate, qui rêve non seulement de l’Euro mais aussi des Jeux Olympiques de Paris en 2024. "Le premier objectif devrait être cette qualification pour le Championnat d’Europe, mais pourquoi ne pourrions-nous pas aller aux Jeux olympiques avec ce groupe ? Nous avons une génération talentueuse."