Monsieur Panini Belgique : "Roberto Martinez devrait jeter un coup d’œil sur l’album avant de faire sa sélection pour l’Euro 2020"

Pour comprendre l’histoire de Panini Belgique, il faut remonter à la deuxième guerre mondiale, comme l’explique Thierry de Latre du Bosqueau : "Mon Papa avait quitté la Belgique pour rejoindre l’Italie. Il a été caché par les Partisans pendant la guerre. Il a gardé de nombreux amis en Italie. A la fin des années 60, il a perdu son travail en Belgique. Il est allé voir ses amis italiens pour demander sil ils pouvaient lui trouver un boulot rapidement parce qu’il devait subvenir aux besoins de sa famille, de sa femme et ses trois enfants".

Mon Papa a conclu un accord verbal avec les frères Panini devant un plat de pâtes et un lambrusco rouge, il n’a jamais signé de contrat papier et pourtant la collaboration dure depuis plus de 50 ans

Ses amis lui ont dit qu’ils allaient lui présenter les Panini : "Panini en italien ça veut dire pain. Mon Papa leur a dit on a du pain et des boulangers en Belgique. Ils lui ont dit "non non non on va te présenter les frères Panini qui font de petites images autocollantes". Et c’est à ce moment-là que va commencer l’histoire d’amitié entre les frères Panini et Raphael de Latre du Bosqeau. La collaboration s’est négociée à l’ancienne :

"Mon Papa est allé au restaurant avec les 4 frères Panini, devant un bon plat de pâtes et un lambrusco rouge. Et en discutant ils ont décidé de donner à mon Papa la distribution pour le Benelux. Il est rentré à la maison en voiture et il nous a dit… "Je suis le distributeur officiel Panini pour le Belgique". Et cette collaboration perdure depuis plus de 50 ans". Un "contrat" scellé par un simple accord verbal, la famille de Latre du Bosqueau n’a jamais signé de contrat papier mais la collaboration n’a jamais été remise en question côté italien.