MLS : Thierry Henry quitte Montréal, quel impact pour Laurent Ciman ?

A peine arrivé, Laurent Ciman voit son quotidien chamboulé à Montréal. Alors qu'il devait endosser la casquette de T2 aux côtés de Thierry Henry, l'ancien Diable rouge pourrait avoir davantage de responsabilités cette saison. On apprend en effet qu'Henry a décidé de quitter le club pour raisons personnelles après une petite saison à la barre des Canadiens.

"C'est le coeur lourd que j'ai pris cette décision. L'année dernière a été très difficile pour moi personnellement. A cause de cette pandémie, je n'ai pas pu voir mes enfants. Et au vu des conditions actuelles, ça ne va pas changer. Cette séparation est trop douloureuse pour mes enfants et pour moi. J'ai donc décidé de quitter le CF Montréal pour retourner à Londres" a expliqué Thierry Henry dans un bref communiqué.

Ciman, lui, a réagi au départ du Français, lui rendant un bel hommage en tweetant : 'J'aurais tellement aimé apprendre de toi mais je comprends ton choix."

La question qui se pose dès lors est la suivante : Quel sera l'impact de ce départ pour Laurent Ciman ? Tout juste arrivé, va-t-il être touché par le départ inopiné d'Henry et éventuellement être libéré lui aussi ? Ou va-t-il en profiter pour tenter une première expérience en tant que T1 ? La réponse semble claire puisque Olivier Renard, le directeur sportif du club, a avoué "chercher un successeur dans cette même philosophie toute tracée". Ciman devrait donc logiquement rester T2, à moins d'une énorme surprise.