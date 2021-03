Mis de côté ou sans temps de jeu, ces Diables peuvent (quasiment) faire une croix sur l'Euro

Ils seront divisés en plusieurs catégories : ces Diables pour qui l'Euro arrive peut-être encore un peu trop tôt, ceux qui sont devenus surnuméraires, les blessés et finalement ceux qui n'entrent plus du tout dans les plans de Roberto Martinez.

Si plusieurs Diables ont eu l'occasion de se faire les dents et donc de marquer des points aux yeux du sélectionneur Roberto Martinez , d'autres ont été mis de côté, sont restés sur le banc de touche ou n'ont carrément pas été sélectionnés pour ce triptyque international.

Charles de Ketelaere : Depuis sa première sélection en novembre dernier, il n'a disputé qu'une petite minute avec les Diables (contre la Suisse). Relégué en tribunes pour le récent triptyque, le Brugeois semble être une solution pour l'avenir (plus ou moins proche) dans l'esprit de Martinez. Dans ce rôle d'électron libre sur le flanc, Jérémy Doku semble d'ailleurs avoir pris une longueur d'avance.

Albert Sami Lokonga : Devenu incontournable dans une équipe d'Anderlecht qui se cherche désespérément des leaders techniques et vocaux, Sambi Lokonga a pris du galon cette saison. Voir son nom dans la sélection élargie de Roberto Martinez n'était donc pas forcément une surprise. Le voir dans les 23 à l'Euro le serait beaucoup plus.

Alexis Saelemaekers : Même s'il enchaîne les partitions de choix avec l'AC Milan (23 matches de Serie A cette saison), il ne jouit pas du même crédit avec les Diables. Barré par une féroce concurrence sur les flancs, Saelemaekers n'a pas disputé une seconde cette semaine et ne compte qu'un seul match avec les Diables, contre la Côte d'Ivoire en octobre dernier.

Yari Verschaeren avec les Diables. © Belga

Souvent sélectionnés, les joueurs de cette catégorie ne jouent pourtant quasiment jamais (ou de moins en moins) avec les Diables. Le ciel s'assombrit donc fortement pour eux à quelques semaines de l'Euro.

Brandon Mechele : Le cas du Brugeois est un peu épineux. Presque systématiquement repris depuis 2018, il ne compte pourtant que 3 capes (dont 2 titularisations). Il est devancé par Denayer, Boyata et Vermaelen dans la hiérarchie mais, paradoxalement, si Martinez voulait bétonner sa défense pour l'Euro, il pourrait faire appel au fidèle Mechele.

Yari Verschaeren : Lui aussi jouit d'une situation un peu particulière. Chouchou de Martinez depuis sa 1e sélection en septembre 2019, il semble pâtir de ses blessures et de sa saison tumultueuse avec Anderlecht. Son absence de temps de jeu lors des trois derniers matches en dit d'ailleurs long, il pourrait avoir rétrogradé de quelques places dans l'esprit de Martinez.

Thomas Foket : On l'a déjà mentionné mais Foket alterne le très chaud et le... rien du tout en équipe nationale. Très bon lors de sa montée au jeu contre les Tchèques mais relégué en tribunes face aux Biélorusses, il ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Et quelque chose nous dit qu'il risque d'être sacrifié sur l'autel de l'infernale concurrence sur les flancs.

Adnan Januzaj : Est-on reparti pour vivre une surprise comme en 2018 ? Avec Januzaj on ne sait jamais. Alors qu'il n'avait pas pris part à la campagne qualificative pour le Mondial, le technicien avait été repris à la surprise générale par Martinez pour la compétition. Cette saison, le topo est plus ou moins le même. Branché sur courant alternatif en club, il n'a droit qu'à des miettes avec les Diables (68 minutes cumulées depuis... septembre 2019). Au vu de l'émergence de Doku et de la bonne forme affichée par Praet mardi soir, Januzaj pourrait en faire les frais. Mais attention à son rush final avant l'Euro...