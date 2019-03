Minute de silence des Diables en mémoire aux victimes des attentats de Bruxelles en 2016

Il y a trois ans jour pour jour, la Belgique était frappée par un double attentat terroriste à Bruxelles. A Zaventem et à Maelbeek. Les 32 personnes décédées et les centaines de blessés restent dans les mémoires de tous. Pour cette commémoration, les Diables Rouges ont réalisé une minute de silence lors de leur entrainement matinal, au lendemain de leur victoire contre la Russie (3-1) et à quelques jours du match contre Chypre. Étaient présents, uniquement les joueurs n'ayant pas joué ce jeudi.

Les Diables ne sont évidemment pas les seuls à s'être recueillis en cette triste journée pour notre pays. D'autres commémorations se sont notamment déroulées à l'aéroport bruxellois et dans la station de métro de Maelbeek.