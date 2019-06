Mignolet: "Je ne songerai à mon avenir qu'après les matches en équipe nationale"

Liverpool affronte Tottenham ce samedi soir en finale de la Champions League. Une chose est sûre, il y a aura au moins un Belge de titré après le match car, en cas de victoire, aussi bien Toby Alderweireld et Jan Vertonghen (du côté des Spurs) ou Divock Origi (du côté des Reds) pourront ajouter une ligne à leur palmarès. Ce ne sera probablement pas le cas de Simon Mignolet car le Belge n'a pas joué dans la plus prestigieuse des compétitions cette année. Relégué sur le banc depuis l'arrivée d'Alisson Becker, l'ex-gardien de Saint-Trond est à la croisée des chemins et le prochain mercato pourrait le voir quitter Liverpool pour glaner plus de temps de jeu (il a disputé seulement deux matches cette année, pour deux défaites).

"Je n’y réfléchis pas pour le moment. Vu qu’on joue la finale" a déclaré succinctement le Diable rouge au Nieuwsblad dans des propos relayés par la DH. "Je me suis focalisé sur les entraînements. On parle beaucoup de mon avenir, mais je n’y songerai qu’après les matches en équipe nationale. Je ne me tracasse pas."