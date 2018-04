Michy Batshuayi retapé à temps ? le médecin des Diables se montre confiant

Touché aux ligaments de la cheville gauche suite à un tacle appuyé de Stambouli lors du dernier derby de la Rhür, Michy Batshuayi ne jouera donc plus cette saison avec le Borussia Dortmund.

En ce qui concerne sa participation à la prochaine coupe du Monde en Russie, un doute plane. A en croire Kris Van Crombrugge, le médecin des Diables rouges, il existerait une réelle chance qu'il se rétablisse à temps.

"Avec les informations dont nous disposons actuellement, il pourrait être prêt pour le jour du rassemblement des Diables dans six semaines", a confié Kris Van Crombrugge à nos collègues de VTM.

La cheville n'est pas fracturée et une opération n'est pas nécessaire. Des nouvelles plutôt rassurantes. Michy Batshuayi va, dès que possible, pouvoir entamer sa revalidation avec Lieven Maesschalck.

"Michy est très motivé à l'idée d'être retapé à temps pour le Mondial", a expliqué le médecin de l'équipe nationale belge.

Roberto Martinez annoncera une liste de 33 joueurs le 15 mai et lors du rassemblement des Diables, programmé le lundi 28 mai, on connaîtra la liste des 23 (+ 5 réservistes). Michy Batshuayi en fera-t-il partie ? La course contre la montre a commencé.