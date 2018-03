Michy Batshuayi : "On a retrouvé le vrai Michy !"

"Je pense que les joueurs avancent avec la confiance. Il n’y a pas que cela mais c’est une très grosse partie. J’ai été à l’arrêt pendant un an et demi. On retrouve le vrai Michy et je suis content de m’être retrouvé. Cela fait plaisir aux supporters qui viennent au stade", a confié le buteur du BVB à notre micro.

Romelu Lukaku et Michy Batshuayi - © BRUNO FAHY - BELGA

Et Wilmots d'ajouter, dans un récent entretien, que "s'il continue à marquer comme ça, le sélectionneur national aura du mal à se passer de lui" pour le Mondial de Russie. Cela dit, il est clair qu'aux yeux de Roberto Martinez, le n°1 en pointe, c'est Romelu Lukaku.

Dans certains matches ou dans certaines conditions, ils pourraient d’ailleurs être associés. En juin 2017, en amical contre la République tchèque, Lukaku et Batshuayi avaient d'ailleurs été alignés ensemble dans le onze de base dans un 3-5-2 plutôt convaincant. Michy avait marqué un but, la passe décisive étant signée … Romelu.

"Il y a plusieurs options mais c’est Martinez qui décide. Je ne mets pas de pression et je pense qu’il va faire les bons choix. On est appelé tous les deux en équipe nationale et plus il y a d’options, mieux on se porte. Entre Martinez et moi, cela se passe très bien car même dans les moments très difficiles, il m’a toujours repris et je le remercie de tout mon cœur. Il a de très bonnes relations avec tous les joueurs. On lui fait tous confiance et le plus important est qu’on soit performant au Mondial", déclare-t-il.

Statistiquement, Big Rom et Batsman sont, depuis de l'année 2018, au coude à coude. Toutes compétions confondues, Romelu Lukaku (24 ans), c’est 14 matches disputés, 10 buts inscrits et 4 passes décisives. Michy Batshuayi (24 ans), c’est 11 buts en 17 matches (8 goals avec le BVB et 3 avec Chelsea) dont quatre doublés (contre Newcastle, Cologne, l’Atalanta Bergame et Francfort). On peut aussi y ajouter deux passes décisives. Pas question toutefois de parler de concurrence.

"On est de bons copains. On se félicite quand on marque de beaux goals. Cela marche bien pour nous deux en club et c’est très positif pour l’équipe nationale. J’espère que cela continuer comme cela pour nous deux, ainsi on va arriver en pleine forme au Mondial", note Batsman.

Et lorsqu'on lui dit qu'il joue énormément depuis son arrivée en Allemagne et qu'il risque d'arriver un peu cuit en Russie, il rassure tout de suite : "Grâce à Dieu, j’ai un bon corps et je suis très professionnel. Tout ce qui est en dehors du terrain, je maîtrise très bien. On a été éliminé en Europa League et on a plus qu’un match par semaine, donc cela va aller".



Enfin, impossible de ne pas terminer l'entretien sans lui demander qui a marqué le but de la victoire de l'Allemagne en finale de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Après une petit temps de réflexion, il trouve la réponse : "Euh … c’était Götze (son coéquipier à Dortmund, ndlr). J’ai failli me faire tuer dans les vestiaires. Lui, Reus ou Schürrle, ce sont des joueurs de classe et cela fait du bien d’évoluer aux côtés de tels joueurs. A Chelsea, j’avais Eden Hazard qui est du même calibre."