Michy Batshuayi décide de rester à Crystal Palace pour aller à l'Euro

Non, sauf retournement de situation étonnant et de dernière minute, Michy Batshuayi ne quittera pas Crystal Palace lors de ce mercato hivernal. Et ce pour trois raisons. D’abord, il est déterminé à se battre et à conquérir sa place, convaincu qu’il en a le potentiel. Ensuite, le marché n’est pas florissant, surtout avec la crise sanitaire, les opportunités ne sont donc pas légion. Enfin, l’arrivée récente de Jean-Philippe Mateta (prêté par Mayence) ne l’inquiète pas, parce qu’il s’agit d’un profil d’attaquant différent ce celui du Belge, attiré à Crystal Palace pour préparer la succession de Christian Benteke (en fin de contrat fin juin).

Pour Michy, propriété de Chelsea depuis juillet 2016, ce prêt à Palace est déjà le 4e, après Dortmund, Valence, et Palace une première fois (de février à juin 2019). Sa motivation à y réussir est grande, souvenez-vous de son enthousiasme lorsqu’il a évoqué cette opportunité au micro de la RTBF après son match de Ligue des Nations contre l’Islande en septembre dernier. Il veut rester donc.

Du côté des Eagles aussi. De source bien informée, il nous revient que le club a fait savoir à " Batsman " et à son entourage qu’on souhaitait le garder jusqu’au terme du prêt (juin de cette année). Et Chelsea, qui garde un œil sur son joueur, n’a pas exprimé le souhait de le placer ailleurs.