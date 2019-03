Michy Batshuayi : "Cette rencontre était un peu plus difficile que celle face à la Russie"

Buteur pour la 13eme fois en 25 sélections face à Chypre (2-0), Michy Batshuayi a enchaîné sa deuxième titularisation consécutive après celle jeudi dernier face à la Russie. L’attaquant des Diables est satisfait de cette victoire dans un match, qu’il considère, plus difficile que celui face à la Russie : "Franchement cette rencontre était, pour moi et la plupart des joueurs, plus difficile. On a joué à l’extérieur et le terrain n’était pas idéal pour pratiquer notre football. Mais on est passé au-dessus et on a été efficaces, on les a pris à la gorge dès les premières minutes et on a été récompensés en marquant tôt dans le match. Et ça, ça nous a fait du bien."

Et ce qui a surtout fait du bien à Michy Batshuayi, c’est son but à la 18eme minute, lui qui avait été bon mais muet face à la Russie. "Oui bien sûr ça m’a fait du bien. Comme on dit : les buts ce sont les vitamines d’un attaquant. Mais le plus important c’est surtout d’avoir gagné et pris 6 points en deux matchs".

Une fois le score de 0-2 acquis les Diables n’ont pas forcé leur talent, eux qui, Michy l’avoue, étaient un peu fatigués : "L’herbe était un peu haute. Il était difficile de conduire le ballon sur ce terrain. En plus de cela on a tous enchaîné et on avait les jambes un peu lourdes (ndlr: à part Vermaelen, tous les Diables étaient titulaires face à la Russie jeudi dernier) mais on a été intelligents, on a reçu de super consignes de la part du coach et puis on n’a pas encaissé donc ça aussi c’est très important."

Deux victoires en deux matchs qui placent, déjà, la Belgique seule en tête du groupe I : "On doit regarder vers l’avant, on est la Belgique, on se doit de terminer premier du groupe. On doit maintenant continuer à travailler et être efficaces comme aujourd’hui."