Michel Preud'Homme plus proche du Standard que des Diables ?

Après le transfert avorté aux Girondins de Bordeaux, Michel Preud’Homme semblait promis aux Diables rouges. Mais le Standard pourrait bien brouiller les cartes. MPH serait bel et bien tenté par un retour à ses premières amours.



Selon nos sources, Mogi Bayat jouerait un rôle central dans cette pièce. Il aurait été contacté par MPH lui-même. La rumeur d’un intérêt porté par l’Antwerp serait, quant à elle, une pure fantaisie.



Un transfert au Standard, ce serait une belle occasion aussi pour le célèbre manager Mogi Bayat de rebondir dans un club avec lequel il a, à ce jour, fait peu d’affaires. Sachant qu’à Anderlecht, avec l’arrivée de Marc Coucke, il risque d’être moins sollicité.



MPH au Standard (où il pourrait signer un juteux contrat) plutôt que l’équipe nationale qui semblait être sa priorité, cela constituerait un signal fort de la part de l’ambitieuse direction liégeoise.

Récemment, dans l’émission La Tribune, Philippe Albert avait confié que si Bruno Venanzi attirait MPH, les Rouches seraient sacré champions de Belgique dans les 2 ans.

Michel Preud'homme va-t-il donc tourner le dos aux Diables ? Certaines rumeurs affirment qu'il ferait un peu "peur" à la Fédération belge de football. MPH aime avoir les pleins pouvoirs... un peu comme un certain Marc Wilmots. On sait comment cela s’est terminé avec ce dernier.



Roberto Martinez, de son côté, prolongerait-il alors l'aventure chez les Diables après le Mondial en Russie ? Il affirme se plaire dans notre pays mais ne se pose pas trop la question. Ses priorités sont actuellement ailleurs : "Tout ce qui m’intéresse c’est ce que représente la Coupe du Monde où nous souhaitons être à notre max. La fédération prendra une décision après la Coupe du monde. On verra à ce moment-là ce qui est mieux pour le football belge. Je ne vois donc pas ma situation comme un problème. La seule chose qui compte c'est d'être prêt pour le Mondial."