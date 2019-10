Meunier sur son but : "J'avais dit à Eden de regarder dans le dos des défenseurs...il m'a mis une balle parfaite"

Convaincants vainqueurs du Kazakhstan (0-2), les Diables rouges poursuivent leur sans faute dans cette campagne qualificative vers l'Euro. Omniprésent sur son flanc droit, Thomas Meunier savourait évidemment les trois points glanés par les Belges face à une équipe kazakhe très solide dans les duels.

"C'est une équipe très physique, qui joue avec la bonne mentalité. Vu les conditions, sept heures de vol et quatre heures de décalage, et après un match intense contre Saint-Marin, parce qu'on avait à coeur de battre le record, on peut être fier de nous. On a tous donné énormément ce soir, on le sent d'ailleurs dans le vestiaire, tout le monde est fracassé. Ce n'était pas un match facile face à une équipe très combative, on a vu l'Ecosse se casser les dents ici, même la Russie a dû attendre le dernier moment pour s'imposer. Ce n'est pas le genre de déplacement évident et on l'a bien géré." confie l'ancien Brugeois à notre micro.

Cerise sur le gateau, Thomas Meunier a inscrit son neuvième but en équipe nationale en seconde mi-temps. "Eden m'a mis une très bonne passe. Je lui ai dit en rentrant sur la pelouse avant la 2e mi-temps de regarder dans le dos de la défense parce qu'ils jouent avec des "wing-backs", donc des latéraux assez hauts. Il suffit d'un moment d'inattention, d'une bonne course et d'une belle passe pour faire la différence. La balle qu'il m'a mise était parfaite, il ne fallait plus que concrétiser l'action." explique-t-il.

Avec cette nouvelle victoire, les Diables marquent l'histoire puisqu'aucune génération belge n'était parvenue à remporter huit matches consécutifs: "24/24 c'est magnifique. On poursuit sur notre lancée de la coupe du monde. On a le même groupe, un banc très qualitatif, un staff qui apporte énormément, j'espère qu'on va pouvoir continuer sur cette dynamique et faire quelque chose de bien à l'Euro." conclut Meunier.