Meunier sur Mbappé : "L'attitude compte aussi pour entrer dans la légende"

Présents à notre micro ce jeudi, Thomas Meunier et Youri Tielemans se sont exprimés au sujet de Kylian Mbappé, très bon face aux Diables rouges en ½ finale du Mondial, mais aussi auteur de gestes anti fair-play.

"Si des joueurs comme Zidane et le Brésilien Ronaldo sont entrés dans la légende, c’est parce qu’ils jouaient avec fierté et envie. Leur but n’était pas de faire du cinéma. Kylian est encore un peu jouette. Avec l’expérience, il va probablement comprendre que, pour entrer dans la légende, l’attitude compte aussi", a détaillé Meunier.

Et Tielemans d’ajouter : "Kylian est un très bon joueur, et il a fait un très bon match. Dans ces moments-là, quand tu mènes 1-0 et qu'on est en fin de match, tu essaies toujours de perdre un peu de temps. Après, il y a de la frustration de notre côté, parce que nous étions en train de perdre, mais je pense que Kylian n'a tout simplement pas réfléchi à ce qu'il faisait. Il voulait faire gagner son équipe. Il n'y a rien à dire là-dessus."