Meunier sur le racisme : "Si Romelu quitte le terrain, tous les joueurs le suivent…"

En préparation cette semaine avec les Diables Rouges, Romelu Lukaku a fait annuler toutes les interviews prévues. Car le traumatisme est encore bien présent. Dimanche soir, le buteur des Diables a fait l’actualité en donnant la victoire à l’Inter Milan sur penalty… mais surtout en faisant l’objet de cris de singe de la part du public de Cagliari. Un public coutumier du fait.

Le sujet est sensible pour Romelu : Lukaku est un militant notoire de la cause noire, il a pour modèle de grandes figures comme Martin Luther King. Et lundi, il a publié un plaidoyer sur les réseaux sociaux. Ceci fait, silence radio. Mais nul doute qu'entre Diables, les joueurs ont largement évoqué le sujet.

" Il n’y a pas de discussion possible, il faut sévir, et frapper fort " explique Thomas Meunier. " À Cagliari, Blaise Matuidi avait subi le même sort la saison passée. Et la Fédération Italienne n’était pas intervenue, ce qui en dit long. Ce sont les clubs qui gèrent les supporters, donc ils doivent prendre leurs responsabilités et exclure à vie ces énergumènes. Mais les joueurs ont aussi leur rôle à jouer : si Romelu dit ‘Stop’ et quitte le terrain, je suis sûr que les autres joueurs le suivent. Car tout le monde a entendu ces cris de singe. C’eût été un geste fort, comme cela s’est passé en France l’année passée : un joueur victime de cris racistes a quitté le terrain, et le match a été arrêté. Cela a permis de conscientiser tout le monde et de mener les campagnes adéquates. Il faut marquer le coup et ne pas laisser le terrain aux racistes. Au PSG, on a aussi des joueurs de couleur et de toutes les origines : je suis sûr que si un joueur victime donne le signal, toute l’équipe le suit et sort du terrain. "

Le cas de dimanche s'est souvent produit à Calgiari, mais pas que là. Les ultras de la Lazio sont réputés racistes, voire fascistes. En Belgique, le fan-club des supporters intéristes est basé à Houthalen, au Limbourg. Francesco Greco (63 ans, Zaventem) en fait partie et va plusieurs fois par an à San Siro voir son équipe favorite. Et il témoigne : même les supporter de l'Inter font parfois pareil…

" Il n’est pas question de joueur blanc, noir, bleu ou quoi encore " réagit Francesco Greco. " Il n’y a que des joueurs de foot, des clubs, et des supporters, mais le racisme est intolérable. Ce qui s’est passé lors du penalty de Lukaku dimanche n’était pas du racisme, mais de la provocation pour lui faire rater son penalty. Mais les imbéciles sont partout, et profitent de l’anonymat. À San Siro, certains font aussi parfois des cris racistes pour déstabiliser les joueurs adverses de couleur. Ce n’est pas vraiment du racisme, mais c’est quand même stupide. Je comprends que Lukaku soit blessé par ces cris et je l’admire d’ailleurs de ne pas avoir réagi. Car dans le passé des joueurs ont quitté le terrain et des matches ont été arrêtés. Je pense d’ailleurs que la Fédération devrait sévir et que les arbitres devraient stopper les matches lors d’incidents racistes. "

Ce mercredi, l'Union belge a publié un communiqué de soutien. Mais les sanctions des autorités du foot ont rarement découragé les cris racistes. Les supporters sont puissants en Italie, les autorités y sont donc assez passives. Mardi soir, les ultras de l’Inter ont… défendu leurs rivaux de Cagliari en parlant de simple provocation. C’est toute la difficile nuance entre le racisme et ce que certains, en Belgique, ont appelé l’humour ludique ou le folklore…

" Le souci, c’est que l’insulte est devenue si banalisée que tout le monde laisse passer " poursuit Meunier. " C’est comme ce communiqué, très maladroit selon moi, des ultras de l’Inter. Aujourd’hui, dire bonjour ou une insulte est presque devenu pareil. Il faut condamner le racisme, point à la ligne, et sans discussion. "

En attendant, Romelu Lukaku se prépare à reprendre le chemin de la Botte… pour le match de vendredi à San Marin. Mais il a d’ores et déjà conquis le cœur des tifosi nerazzuri.

" Lukaku fait du bien à notre équipe, il est puissant, est bon avec ses pieds et avec sa tête, et surtout il bosse pour l’équipe " conclut Francesco Greco. " Ça nous change de Mauro Icardi, qui ne jouait que pour lui. Lukaku a encore besoin de temps car il est arrivé en fin de préparation et il doit encore intégrer les schémas de l’entraîneur Antonio Conte. Et puis l’équipe est nouvelle à 60%. Mais je suis optimiste : l’Inter ne va peut-être pas gagner le Scudetto ou la Coupe, mais il est capable de lutter pour le haut du classement. "

Avec, gageons-le, davantage de sportivité dans les tribunes…