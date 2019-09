Meunier sur la fin de son contrat : "Partir du PSG avec un manque, ça me ferait bizarre"

A la veille du match contre Reims, Thomas Meunier était le joueur invité à s’exprimer lors de la conférence de presse. Le Diable Rouge en a profité pour évoquer le jeu de son équipe, mais aussi son début de saison et son futur dans le club.

"Pouvoir jouer deux matches (Real et Lyon), je suis plus que satisfait. Ça a été difficile d’être mis de côté pendant un mois, car avec mon contrat qui se termine, ça aurait pu être plus compliqué. Mais au vu de mon travail, le staff est conscient et m’inclut dans les plans", a déclaré le back droit du PSG.

Car pour son entraîneur, il n’y a pas de polémique Meunier à avoir. "Je ne peux pas donner toutes les raisons. Si j’ai donné la confiance à Thilo Kehrer et Colin Dagba, c’est par choix tactique et c’est aussi au niveau de la forme des joueurs. Mais il n’y a pas de raisons graves. Maintenant on est heureux que Thomas soit là, qu’il fasse de très bons matches. Il est fiable et c’est le moment de l’utiliser", a déclaré son coach Thomas Tuchel peu après les déclarations de Thomas Meunier.

Et Thomas d’ajouter sur son contrat qui arrive à échéance en juin 2020 : "Quand je suis parti de Bruges, ma saison avait été accomplie. Ici on verra si je peux prolonger. Car partir avec un manque du PSG, ça me ferait bizarre. Aujourd’hui, rien n’est activé et on discutera plus tard. On verra pour une probable prolongation."

De toute façon, si le Belge devait partir de Paris, "il ne faut pas regarder que le club, mais tout un ensemble de choses. Partir pour le top 7 Anglais par exemple. C’est aussi partir pour la compétition. Et si je pars, mon envie est de découvrir un pays que je n’aurais jamais imaginé atteindre dans ma vie."

Avec 15 points sur 18, le PSG est leader en Ligue 1 et affronte Reims ce mercredi à 21h.