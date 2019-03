Meunier sort blessé face à Marseille, le PSG remporte le choc

Thomas Meunier ne sera pas resté bien longtemps sur la pelouse dimanche soir lors du choc entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Blessé, le Diable rouge a demandé le changement à la 37e minute. On ne connait pas encore la nature ni l'entité de cette blessure. "On doit attendre leurs examens de l'hôpital", a déclaré l'entraîneur du PSG Thomas Tuchel après la rencontre.

Convoqué par Roberto Martinez en équipe nationale, Meunier risque d'être absent pour les matches de la Belgique face à la Russie et à Chypre. Le sélectionneur des Diables doit déjà se passer d'Axel Witsel, Vincent Kompany et Kevin De Bruyne alors que Romelu Lukaku n'est pas à 100%.

Cette déconvenue n'a pas empêché le PSG de s'imposer. Les Parisiens ont dominé l'Olympique de Marseille 3 à 1 grâce à un but de Kylian Mbappé et un doublé d'Angel Di Maria.

Les Marseillais ont été réduits à dix à la 62e minute après l'exclusion de leur gardien Steve Mandanda, sanctionné d'un carton rouge pour une main loin de sa surface. Les Parisiens avaient grand besoin de ce succès pour se réconcilier avec leurs supporters, dépités après l'élimination en Ligue des champions.

Le PSG, champion en titre, est un tranquille leader avec 20 points d'avance sur son dauphin Lille.