Meunier se confie: Son amour pour Paris, la ferveur pour les Diables et son idole Ronaldo

Thomas Meunier est un joueur du Paris-Saint-Germain depuis 2016. Quatre saisons passées dans la capitale française, où il se considère encore comme un touriste a-t-il confié dans #ThisIsParis, une émission organisée par son club.

Amateur de culture, d’art, le Diable confie être comme un poisson dans l’eau à Paris. "Du côté de Montmartre, dans le marais, à Saint germain des prés… On essaie de bouger un peu."

Si on le cite avec insistance dans d’autres clubs et particulièrement à Dortmund, il n’a pas l’air de se lasser de la ville culturelle. "Il y a quand même pas mal de choses à faire ! Avec les enfants notamment." Et on sait combien la famille est importante pour Thomas, qui va tout bientôt devenir papa pour la troisième fois.

Un des bons côtés pour lui dans la capitale française ? "Je suis assez passe-partout. Il y a tellement de touristes, pas mal d’étrangers aussi qui résident ici. Même dans l’équipe, pour la plupart c’est pour ça qu’on apprécie Paris. Pas seulement pour le foot, mais aussi pour le fait d’être tranquille." Une situation difficilement imaginable chez nous : "C’est plus compliqué en Belgique oui. C’est un petit pays et l’équipe nationale est quelque chose qui rassemble assez fantastiquement le peuple. Ça fait vraiment une unité. On l’a vu à la Coupe du Monde par exemple. A chaque match des Diables c’est une folie."

Enfin, Thomas clame haut et fort son admiration pour Ronaldo. Le Brésilien. Mais aussi pour le beau jeu du Brésil entier à cette époque. "Si je suis le joueur que je suis, c’est aussi un peu grâce à Ronaldo."