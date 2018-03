Meunier : "Mbappé me dit qu'on va être éliminé au premier tour"

Thomas Meunier retrouve toujours les Diables avec plaisir. "C'est une bouffée d'oxygène. C'est souvent l'occasion de s'aérer l'esprit avec les copains de l'équipe nationale et d'avoir quelques minutes de temps de jeu qui seront supers importantes". S'il doit composer avec Dani Alves à Paris, le Virtonnais est incontournable en sélection. Quand il est disponible, il est titulaire (12 fois avec Martinez). La concurrence ne se presse pas dans le groupe. "Cela dépend du dispositif si on joue à quatre ou à trois derrière. Certains joueurs auront une utilité que d'autres n'auront pas", temporise le back droit. "Je fais bien mon travail pour l'instant. Ce qui vient derrière ou devant, ça n'a pas vraiment d'importance". La Belgique va affronter l'Arabie Saoudite, Meunier le reconnait lui-même, ce n'est pas l'affiche la plus alléchante. Il s'attend d'ailleurs à ce qu'il y ait moins de monde au stade mardi. "Cela peut-être une bonne comparaison par rapport au niveau du groupe, excepté l'Angleterre. Le Panama et la Tunisie seront plus ou moins du même niveau que l'Arabie Saoudite. C'est pour moi un bon match de préparation. Tout le monde s'attendait à une grosse affiche mais ce n'était peut-être pas possible. J'ai besoin de temps de jeu. Alors l'Arabie Saoudite ou le Brésil, je ne vais pas me plaindre. Après affronter le Portugal et Cristiano Ronaldo en juin, ce sera quelque chose d'assez excitant".

Thomas Meunier - © BRUNO FAHY - BELGA

Dans le vestiaire parisien, la Coupe du Monde occupe déjà tous les esprits. Et ça chambre. "Kylian Mbappé ne se gêne pas pour me dire qu'on va être éliminé au premier tour. Les Français quoi. Je suis impatient d'être là-bas. Chacun fait déjà ses petits pronostics. J'ai misé sur un France-Brésil, un remake de 98. Un Mondial, c'est spécial. Beaucoup de joueurs vont participer mais en plus ils ont une chance de la gagner. C'est une pression positive. C'est une immense expérience. C'est un miracle de pouvoir participer. Avec notre équipe, on ne va pas se contenter de participer. On y va pour faire un résultat. Et ça, c'est encore plus passionnant".



L'entraînement du jour est ouvert au public. Une bonne chose pour Thomas. "Le public nous soutient depuis un bon bout de temps. Il commence aussi à s'impatienter. Et quand ils sont là, il y a toujours des oppositions et du jeu. C'est toujours sympa de voir les enfants. Il va falloir donner le petit plus, le petit extra qui va fédérer tout le monde. Il faudra vraiment être prêt en juin pour les trois matches de préparation pour attirer tout le monde et donner une image positive de notre équipe".