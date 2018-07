Meunier : "Je pense qu'on ne fera pas tourner contre l'Angleterre"

Mardi soir, la France a battu la Belgique en ½ finale du Mondial 2018 en Russie (1-0).

"On a ressenti beaucoup de déception mais le sentiment est mitigé car on a de la fierté suite au parcours et à l’élimination du Brésil, le favori du tournoi selon moi. Suivre le match contre la France depuis la tribune était encore plus frustrant, j’avais vraiment envie de jouer ce match. Je pouvais vraiment voir ce qui se passait, c’était assez frustrant. La France a bien joué le coup, Deschamps a bien fait les choses. Il a réussi à effacer les individualités et à tout mettre au service du collectif. Tous les joueurs français ont travaillé pour le groupe alors que ce n’est pas leur habitude. Le staff de Deschamps et de son staff est exemplaire. On avait les capacités et les qualités pour gagner ce Mondial. Les Français ont joué un peu le contre, il faut respecter leur jeu. On a joué ‘à la Brésilienne’ et eux ont joué ‘à l’Italienne’. Chacun son style de jeu. Les messages reçus sont positifs. Du côté français, on nous applaudit pour le parcours effectué", a précisé Thomas Meunier, joueur du PSG, à notre micro.