Meunier invité au diner royal belge en compagnie du président Macron

Les Diables rouges ont sombré dimanche dernier à Lucerne. S'inclinant 5-2 devant la Suisse, les Belges ont perdu la première place, et donc la qualification pour le Final Four, lors de la dernière journée du groupe 2 de la Ligue des Nations. Les troupes de Roberto Martinez menaient 0-2 après un rapide de Thorgan Hazard avant de perdre le fil de leur football face à une équipe suisse organisée montrant davantage d'envie.

Avant de retrouver le PSG, le club où il évolue, Thomas Meunier a été convié, lundi soir, par la famille royale belge au gala en l’honneur de la France et du président français Emmanuel Macron. Un épisode marquant pour le Diable rouge. "Encore merci à la famille royale. Moment unique et grande fierté !", a ponctué le joueur de 27 ans sur Twitter.

‘Partagé’ entre la Belgique et la France, Meunier a récemment proposé, avec humour et un brin de provocation, un affrontement entre les deux nations non qualifiées pour le Final Four de Nations League.