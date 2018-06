Meunier : "Impatient d'être là et de savourer cette Coupe du Monde !"

A peine descendu de l'avion, Thomas Meunier a livré ses impressions à Lancelot Meulewaeter, l'un des nombreux envoyés spéciaux de la RTBF en Russie. Le latéral droit est impatient de découvrir le camp de base des Diables Rouges, et les installations qu'ils occuperont durant toute la durée de la Coupe du Monde...

"Il ne s'est rien passé de spécial, nous sommes montés dans l'avion, et voilà !, a souri Thomas Meunier à son arrivée sur le sol russe. Trois heures, 3h30 de vol, on a un peu joué aux cartes, on a tué le temps en lisant... Une petite partie de belote, un grand classique ! Maintenant que nous sommes là, on fait preuve de curiosité, on a envie de voir l'hôtel, les installations... de voir ce qui a été mis en place pour notre réussite ! On a beaucoup d'envie aussi, parce que la monotonie de Tubize commençait à peser. Le changement de climat, d'atmosphère, de culture... On va apprécier ça au maximum ! Nous étions impatients d'être là, on a envie d'entrer dans le vif du sujet ! On a aussi envie de savourer cette Coupe du Monde, ce n'est pas donné à tout le monde, on a la chance de faire partie de ce groupe."