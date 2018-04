Meunier ciblé par les supporters du PSG après un 'Like' pro-marseillais

Thomas Meunier a mis les points sur les i samedi sur son compte instagram concernant la controverse qui l'oppose à certains supporters du Paris Saint-Germain. Tout a commencé jeudi soir lorsque le latéral droit du PSG a 'liké' sur twitter une publication à propos du Tifo exhibé par l'Olympique de Marseille au Vélodrome en demi-finale d'Europa League.

Un 'j'aime' qui n'a pas manqué de susciter la réactions de nombreux 'supporters' parisiens qui s'en sont directement pris - y compris en l'insultant lourdement - au Diable rouge.

Meunier assume complètement et a donc répondu sur son compte instagram où il a posté une photo avec son fils, accompagnée de ce texte:

"La passion, l'implication et le respect des valeurs humaines et professionnelles que je mets dans mon travail sont aussi importantes que celles qui m'alimentent en tant que père. Des valeurs qui lui servent d'exemple et que j'essaye de vous montrer tous les week-ends sur les terrains.

L'irrespect et la médiocrité des propos tenus à mon égard ces derniers jours me montrent clairement les limites de certains supporters

L'irrespect et la médiocrité des propos tenus à mon égard ces derniers jours me montrent clairement les limites de certains supporters à ne faire qu'UN dans un club où beaucoup de choses ont changé à vitesse grand V ces dernières années. Étant étranger, fan de football dans sa globalité et surtout joueur du Paris Saint-Germain, sachez que mon implication et ma passion vous sont dévouées à 1000% et le fait d'aimer ce qui se fait ailleurs en France ne doit en AUCUN cas remettre en question le respect et l'envie que j'ai de me battre pour les rouges et bleus."