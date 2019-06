Mertens veut rester à Naples mais attend toujours une proposition de prolongation

Dries Mertens se sent chez lui au pied du Vésuve mais n’a plus qu’un an de contrat avec le Napoli. Il a affirmé sa volonté de rester avec l’ambition de devenir le meilleur buteur de l’histoire du club. Selon la Gazzetta dello Sport, il garderait les options ouvertes au sujet de son avenir.



Arrivé en 2013, Mertens est devenu un des chouchous des supporters. Avec 109 buts, le Diable rouge n’est plus devancé que par Marek Hamsik (121), la légende Diego Armando Maradona (115) dans la liste des meilleurs buteurs de tous les temps des Partenopei. Son rêve de marquer l’histoire du club est donc à portée de main.



Au vu de son statut au sein du club et des services rendus, Ciro espérait un geste de la part de sa direction. Mais il n’a toujours pas reçu de proposition de prolongation alors que son contrat expire dans un an.



Selon le quotidien italien, Mertens ne ferme aucune porte et attend de voir quelle sera l’attitude du Napoli sur le marché des transferts et particulièrement en attaque. "Que fera Mertens si un attaquant arrive ?", s’interroge la Gazzetta. Des équipes chinoises sont intéressées par ses services, mais cela non plus n’est pas neuf.