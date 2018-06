Mertens : "On reste sur un goût de trop peu avec l'Euro et toute l'équipe a envie de faire mieux"

Dries Mertens a retrouvé un peu de confiance après sa belle prestation face au Costa Rica lundi dernier. A deux jours de l'entrée en lice des Diables Rouges dans cette Coupe du Monde, le Napolitain a exprimé son impatience et son ambition.

"Je n’ai pas encore pensé au fait que c’est peut-être mon dernier Mondial. Je vieillis, mais j’ai beaucoup d’envie pour ce tournoi. Je ne ressens plus de douleur. Je me sentais libéré contre le Costa Rica, a confié le joueur de 31 ans. On reste sur un goût de trop peu avec l'Euro et toute l'équipe a envie de faire mieux. Il y a beaucoup d'envie."

"On est venu deux jours avant le match à Sotchi pour s'habituer. Il fait un peu plus chaud qu'à Moscou. Ce n'est pas évident de jouer à un autre endroit. Le plus important lundi reste la victoire bien entendu. Tout est le monde est très concentré et tout le monde a très envie. Nous connaissons la force de notre groupe. Si c'était notre première Coupe du Monde, je dirais qu'il nous manquerait de l'expérience. Mais c'est notre troisième phase finale dans un grand événement avec la majorité du groupe, cela nous permet de dire que nous faisons partie des favoris" a-t-il ajouté.

Sur le départ de Laurent Ciman, Mertens a confié regretter son départ, mais sans être surpris. "Oui, nous sommes un peu tristes, c'est dommage qu'il soit parti, mais c'est comme ça. Je ne l’ai plus vu depuis l’annonce officielle. Il avait déjà dit au revoir au groupe, on savait qu’il allait partir. Nous étions 24, et nous savions que quelqu'un devait partir mais nous sommes derrière la décision du coach."