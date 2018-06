Mertens: "Ne surtout pas sous-estimer le Japon"

"Nous savons, par expérience, que ce match contre le Japon peut être le dernier de notre tournoi. Nous n'allons surtout pas sous-estimer cette équipe. Le danger est de penser que cela sera facile. Ils ont des bons joueurs, qui jouent dans des grandes équipes. Ce sera un match exigeant physiquement, ils sont toujours dans les espaces.", a dit Dries Mertens en conférence de presse samedi à Dedovsk, camp de base de la Belgique lors du Mondial russe, deux jours avant le huitième de finale de ce Mondial entre les deux équipes.

Le Japon, c'est un adversaire que les Diables ont affronté il y a moins d'un an, en novembre dernier à Bruges (victoire belge 1-0). "Ca va être un match différent de novembre 2017. Il y a eu quelques changement dans les équipes depuis" tempère Dries Mertens.

Titulaire lors des deux premiers matches, et buteur contre le Panama, Dries Mertens a observé depuis le banc la rencontre face à l'Angleterre jeudi. Le Belge de 31 ans, 72 apparitions en équipe nationale, s'est dit très "fier de la prestation de ses coéquipiers" face aux Three Lions. "Les remplaçants ont montré qu'ils étaient très fort. Et cela est positif."

Le point de déception se situe plutôt dans les facilités de voyages, moins évidente dans la partie de tableau dans laquelle les Diables Rouges sont que dans la partie où l'Angleterre se trouve. "On a quand même un peu déçu des voyages que nous allons devoir effectuer. Mais comme c'est bien organisé et bien réglé, franchement, ça va."

Lundi à Rostov-sur-le-Don (20h), les Diables affronteront le Japon en 8e de finale de ce Mondial russe. "J'espère que ce sera un beau match et qu'on va gagner. Ils ont battu la Colombie et ont sorti la Pologne de ce Mondial, nous avons beaucoup de respect pour cette équipe japonaise", a dit le joueur de Naples. "Nous travaillons beaucoup et la confiance est au rendez-vous", a ponctué Dries Mertens, assumant le statut de favori des Diables Rouges de Roberto Martinez.