Mertens : "Les Écossais doivent gagner donc je ne sais pas s'ils vont se contenter d'attendre"

Dries Mertens - © RTBF

Mertens : "Les Écossais doivent gagner donc je ne pas s’ils vont se contenter d’attendre" -... Dries Mertens a contribué à accélérer le jeu Belge vendredi en montant à la 55e minute du match contre Saint-Marin. Buteur, il a permis aux Diables de rectifier le tir en deuxième période après 45 minutes assez décevantes. "On était fâchés sur nous-mêmes mais il faut aussi dire que Saint-Marin a bien défendu et bien joué", s’est souvenu Dries Mertens ce dimanche au micro de Pierre Deprez. L’attaquant du Napoli a ensuite parlé de la rencontre qui attend la sélection de Martinez lundi en Ecosse. "Ce ne sera pas la même chose qu’à domicile (NDLR : victoire 3-0 de la Belgique). Ils doivent gagner donc je ne sais pas s’ils vont se contenter d’attendre. Il faudra essayer de jouer rapidement en une ou deux touches de balle et faire les choses que le coach demande."