Mertens, Januzaj et Chadli candidats pour le plus beau but du Mondial

Dries Mertens, Adnan Januzaj et Nacer Chadli figurent parmi les 18 candidats au titre de "But du Tournoi" de la Coupe du monde 2018 en Russie, qui s'est achevée dimanche. Les supporters peuvent voter leur réalisation préférée jusqu'au 23 juillet sur le site ou sur l'application officielle de la FIFA.

Dries Mertens a été sélectionné pour sa splendide reprise de volée de l'entrée du rectangle contre le Panama (3-0). Il s'agissait du premier but des Diables Rouges dans la compétition.

Adnan Januzaj est candidat grâce à son but contre l'Angleterre (1-0). Décalé sur la droite du rectangle, le milieu offensif s'est joué de son opposant d'un crochet avant d'envoyer une frappe enroulée du gauche dans la lucarne anglaise.

Le troisième but belge dans la liste de la FIFA est celui, décisif, de Nacer Chadli contre le Japon (3-2) au terme d'une magnifique action collective. Après avoir intercepté un corner du Japon, Courtois, élu meilleur gardien du tournoi, a relancé très vite pour De Bruyne. Le meneur de jeu a lancé sur la droite Meunier, lequel a centré en un temps. Lukaku a laissé passer le ballon entre ses jambes. Arrivé à toute vitesse au second poteau, Chadli a envoyé le ballon au fond des filets et la Belgique en quarts de finale.

La Belgique et la Russie sont les deux seules équipes à compter trois réalisations sélectionnées. Le Russe Denis Cheryshev réussit l'exploit d'avoir deux buts dans la liste. Parmi les autres candidats, on retrouve entre autres le coup franc du Portugais Cristiano Ronaldo contre l'Espagne, la frappe enroulée du Brésilien Coutinho contre la Suisse, la frappe du Croate Luka Modric contre l'Argentine, le coup franc de l'Allemand Toni Kroos contre la Suède, l'enchaînement contrôle de la cuisse gauche-frappe du droit de l'Argentin Lionel Messi contre le Nigeria ou encore la volée du Français Benjamin Pavard contre l'Argentine en 8e de finale.

Les candidats au titre de "But du Tournoi":

Cristiano Ronaldo (Por), Portugal - Espagne (3-3)

Nacho (Esp), Portugal - Espagne (3-3)

Philippe Coutinho (Bre), Brésil - Suisse (1-1)

Denis Cheryshev (Rus), Russie - Arabie Saoudite (5-0)

Dries Mertens (BEL), Belgique - Panama (3-0)

Juan Quintero (Col), Colombie - Japon (1-2)

Artem Dzyuba (Rus), Russie - Egypte (3-1)

Luka Modric (Cro), Argentine - Croatie (0-3)

Ahmed Musa (Nig), Nigeria - Islande (2-0)

Lionel Messi (Arg), Nigeria - Argentine (1-2)

Toni Kroos (All), Allemagne - Suède (2-1)

Jesse Lingard (Ang), Angleterre - Panama (6-1)

Ricardo Quaresma (Por), Iran - Portugal (1-1)

Adnan Januzaj (BEL), Angleterre - Belgique (0-1)

Angele Di Maria (Arg), France - Argentine (4-3)

Benjamin Pavard (Fra), France - Argentine (4-3)

Nacer Chadli (Bel), Belgique - Japon (3-2)

Denis Cheryshev (Rus), Russie - Croatie (2-2)