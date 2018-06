Mertens : "J'espère que d'autres buts vont venir"

Après une première période plutôt compliquée, Dries Mertens est venu libérer les Diables rouges de la tension accumulée en faisant 1-0 d'une superbe reprise en lucarne.

Un but dont la Belgique avait bien besoin. "Ça fait du bien. Heureusement qu'on a marqué car on a pu avoir plus d'espace par la suite", a réagi le buteur au micro de la RTBF.

Également auteur du but d'ouverture en 2014, Mertens est entré dans le club des 7 belges à avoir marqué dans deux Coupes du monde différentes. "J'espère qu'il y a encore des buts qui vont venir", a souri l'attaquant du Napoli.

"Nous avons vécu une première période difficile. Cela fait un mois que l'on attend que ce match arrive. On avait envie de faire plus mais nos jambes ne répondent pas comme d'habitude. Je ne sais pas si c'est du stress ou de la tension : c'est un peu des deux je crois."