Mertens : "J'avais mal joué durant les 2 premiers matches, ce but me fait du bien"

La Belgique a battu le Costa Rica 4 à 1, en match de préparation de la Coupe du monde 2018, lundi soir au stade Roi Baudouin.

"C'était une bonne soirée ! Dommage que nous ayons encaissé le premier but. On a montré aujourd'hui qu'on sait jouer au foot. On a montré de la confiance pour remonter au score. On était bien préparé. J'avais mal joué durant les 2 premiers matches, ce but me fait du bien. Je n'étais pas content avec mes matches. Individuellement et collectivement, la soirée fait du bien pour la confiance. C'est important de partir avec une victoire sur un tel résultat vers le Mondial", a confié Dries Mertens, auteur de l’ouverture du score belge.