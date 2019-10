Mertens déçu du partage et de commencer sur le banc: "J'avais commandé beaucoup de tickets" -... Genk a réalisé un très bon partage face à Naples ce mercredi soir. Une joie pour les supporters belges, mais pas pour notre Diable rouge, Dries Mertens qui évolue dans le camp adverse. Monté au jeu peu avant l'heure de jeu, le Belge n'est pas parvenu à offrir la victoire aux siens. Il était forcément déçu, notamment de commencer la partie sur le banc de touche. "J'avais beaucoup d'envie. J'avais commandé beaucoup de tickets, et deux heures avant le match j'ai appris que j'étais sur le banc... C'est dommage mais en vrai, je suis plus déçu qu'on n'ait pas gagné parce qu'on a gagné trois points importants contre Liverpool à la maison. Si on avait gagné aujourd'hui on aurait eu six points, c'est très important. Mais bon on doit continuer." Il considère que son club n'a pas été à la hauteur, mais félicite aussi le club de Genk: "Je trouve qu'aujourd'hui on n'a pas montré notre jeu. On n'a pas montré que c'était nous..." il ajoute "Genk a bien joué, ils ont fait leur match. Compliments aussi pour eux."