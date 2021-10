Mercato : la Premier League fait déjà les yeux doux à la pépite brugeoise Charles De Ketelaere

Garçon réservé dans la vie, Charles De Ketelaere prend toute la lumière ces dernières semaines. Ses prestations en Ligue des Champions ont éveillé l’intérêt de certains grands clubs anglais. Et ce ne sont pas sa montée au jeu et son but contre l’Italie en Ligue des Nations qui vont venir le tempérer. The Daily Express, dresse la liste des prétendants au premier rang desquels figure le Liverpool de Jurgen Klopp.



Impressionnant de maturité, De Ketelaere assemble une à une les pièces du puzzle de sa carrière. Avec calme, maîtrise et talent. Formé comme médian offensif, le longiligne brugeois évolue avec autant d’aisance un cran plus haut. Philippe Clement mise sur son intelligence, sa finesse technique et sa polyvalence pour mener l’attaque blauw en zwart. Brillant face au PSG, passeur décisif face à Leipzig, CDK a marqué les esprits en Ligue des Champions.

Pour sa première "vraie" apparition chez les Diables (il avait joué une minute contre la Suisse), De Ketelaere a une nouvelle fois été séduisant contre l’Italie. En une demi-heure, il a déposé sa carte de visite et pris date pour l’avenir. Son but – un tir glissé entre les jambes de Donnarumma – a parachevé sa ligne de stats et a donné de l’éclat à sa prestation.



Cela n’a pas échappé aux clubs anglais, toujours à l’affût de talent. Selon la presse britannique, Leicester City, Arsenal, Manchester United et surtout Liverpool lui font déjà les yeux doux. Jurgen Klopp verrait en De Ketelaere un joueur susceptible d’amener de la créativité à son effectif. Le Diable rouge aura sans doute besoin de s’étoffer physiquement pour évoluer en Premier League. Et ça tombe bien parce que le FC Bruges sait qu’il tient une pépite et ne veut pas la lâcher trop vite, en tout cas pas cet hiver. Les sirènes anglaises pourraient venir chanter à ses oreilles dès l’été prochain.