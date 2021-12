Où sera Axel Witsel la saison prochaine ? En fin de contrat avec Dortmund, le médian belge ne devrait pas rester dans la Ruhr comme l’a confirmé son père dans un entretien au Nieuwsblad.

Après quatre saisons, l’aventure du médian au Borussia semble toucher à sa fin. Chez nos confrères du Nieuwsblad, le père du joueur, Thierry Witsel, a en tout cas confirmé qu’aucune proposition de prolongation de contrat n’avait été proposée au Diable rouge.

Même si son temps de jeu reste très conséquent, le joueur ne semble plus aussi indispensable que par le passé. Ajoutez à cela son important salaire (entre 8 et 9M€ par an) et son âge assez avancé (33 ans le mois prochain) et vous obtenez des raisons qui pourraient expliquer cette décision du club allemand.

La question de la suite de sa carrière se pose donc. Thierry Witsel estime qu’il y a "50% de chance" que son fils parte libre à la fin de son contrat, expliquant qu’un départ dès le mois de janvier était également "une possibilité". Dans les deux cas, le Juventus est le nom qui revient le plus souvent.

Alors qu’il s’était mis d’accord avec le club piémontais pour le rejoindre à un an de la fin de son contrat avec le Zénith, le club russe n’avait pas accepté l’offre de 25M€ pour son joueur qui était finalement parti quelques mois plus tard en Chine avant de signer en Bundesliga.

Depuis, la Vieille Dame revient régulièrement dans les rumeurs qui entourent le milieu de terrain, comme lorsque La Gazzetta Dello Sport avait fait sa une sur ce possible transfert à la fin du mois d’octobre. Toutefois, les multiples champions d’Italie ne seraient pas les seuls sur le coup puisque Newcastle pourrait également rentrer dans la danse.