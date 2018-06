Menés face au Costa Rica, les Diables réagissent parfaitement et se font plaisir avant le Mondial

Dries Mertens s’est rassuré en ouvrant le score et en délivrant un assist, Romelu Lukaku a inscrit un doublé (ses 35ème et 36ème buts avec les Diables) tandis qu’ Eden Hazard a encore une fois été éblouissant. A noter également la bonne prestation de Dedryck Boyata .

Les Costariciens se positionnent assez haut dès le coup d’envoi et empêchent les Diables de s’installer dans leur camp. Les deux formations se livrent et cherchent le point de rupture chez l’adversaire.

Mais ce n’est que partie remise pour les protégés de Martinez. Sur une rapide contre-attaque, Romelu Lukaku , qui a manqué de réussite jusque-là, contrôle le ballon près du rond central, temporise et décale Kevin De Bruyne plein axe. Le métronome des Diables lance dans la foulée Dries Mertens sur la droite. D’un superbe petit centre fouetté, le Napolitain retrouve Big Rom. Le meilleur buteur des Diables ne se fait pas prier et trouve le plafond des cages de Navas d’une reprise du droit (42’).

Jan Vertonghen pense donner l’avance aux Diables de la tête mais l’arbitre de touche lève son drapeau et annule ce but (37’). Sur les ralentis, difficile de lui donner raison.

Le Costa Rica a de plus en plus de mal à défendre. Keylor Navas doit s’employer.

Après vingt minutes, Bryan Ruiz trouve cependant l’ouverture. A l’entrée de la surface, Celso Borges tente une petite louche par-dessus la défense mais Jan Vertonghen veille et se dégage. Sa tête revient malheureusement plein axe dans les pieds de Ruiz qui n’hésite pas une seconde et place une reprise de volée hors de portée de Thibaut Courtois (24’). L’ancien Gantois se rappelle au bon souvenir des spectateurs belges. Les hommes de Martinez n’avaient plus encaissé ni été menés depuis le match amical contre le Mexique, soit quatre rencontres.

Le festival Eden Hazard !

Eden Hazard a encore régalé - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Au retour de la pause, le rythme semble baissé d’un cran. Pourtant, sur une nouvelle accélération de Hazard plein axe, De Bruyne lance Nacer Chadli, monté à la place d’un Thomas Meunier trop brouillon. Le latéral s’applique sur son centre en un temps et sert idéalement Lukaku qui fait aisément le break de la tête (50’).

Les Diables, et surtout Hazard, régalent. Petit pont, accélération, décalage : le n°10 s’offre un festival et trouve Lukaku sur la gauche dans la surface. Big Rom se montre très altruiste et centre au sol pour Michy Batshuayi, qui a remplacé Mertens (52’). Batsman ne manque pas l’occasion et aggrave le score (64’). Les fans sont aux anges !

Dans la dernière demi-heure, Martinez fait tourner et donne du temps de jeu à Thorgan Hazard, Leander Dendoncker, Mousa Dembélé et Youri Tielemans.

Les joueurs belges gèrent tranquillement la fin de la partie. La communion avec le public est belle.

Au terme d’une préparation réussie dans laquelle ils seront montés en puissance, les Diables peuvent partir en Russie avec le sentiment du travail bien fait… et surtout avec ambition.