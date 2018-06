Mbo Mpenza sur les frères au Mondial : "Plus qu'un frère, Eden sera le capitaine"

Eden et Thorgan Hazard sont devenus la 4e fratrie belge à jouer ensemble lors d'un match de Coupe du monde.

Hippolite et Pieter Van den Bosch l'avaient fait en 1954 contre l'Italie; Luc et Marc Millecamps en 1982 contre l'Union Soviétique; Emile et Mbo Mpenza en 1998 contre la Corée du Sud.

"Maintenant que j’ai fini ma carrière et que je regarde cela avec le recul, c’est quand même assez exceptionnel. Mais sur le moment même, quand on y est avec son frère, on ne réalise pas. Il ne faut pas publier que j’ai fait toutes mes classes depuis que j’ai commencé le football jusqu’en équipe première, j’ai toujours été avec lui. Donc, pour moi, c’était une logique qu’il soit là et que je sois avec lui. C’était tout à fait normal à mes yeux" , nous explique Mbo Mpenza.

A la question de savoir si cela peut poser un problème d’avoir deux frères dans un groupe, Mbo Mpenza avoue : "Oui et non. On se complète, on se connaît, on peut être franc l’un envers l’autre surtout quand ce sont deux frères qui s’entendent bien. D’un autre côté, il y en a certains qui vont se dire qu’ils vont être trop souvent ensemble. Ce n’est pas le cas du tout. Au contraire car il faut avoir un détachement et il faut pouvoir s’ouvrir et accepter les autres aussi".

Si les Mpenza ont découvert le Mondial ensemble, ce n’est pas tout à fait le cas pour les Hazard. Eden a déjà une Coupe du Monde et un Euro à son CV alors que Thorgan découvre le Mondial. Eden va-t-il donc jouer le rôle du grand frère en Russie ?

"Je pense qu’Eden sera plutôt le capitaine qui voudra aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. Que ce soit son frère ou pas, je pense que quand il faudra lui donner un coup de pied au cul il le fera très bien", a-t-il conclu avec le sourire.