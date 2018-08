Maurizio Sarri au sujet d'Eden Hazard : "Il peut devenir le n°1"

Alors que tout le monde parlait déjà du départ d’Eden Hazard pour le Real Madrid après une Coupe du Monde brillante, le Diable Rouge est toujours bel et bien un joueur de Chelsea. Et cela ne devrait pas changer d’ici à la fin du mercato. En tout cas, dans l’esprit de Maurizio Sarri, le nouveau coach des Blues, la donne est claire : Hazard fait partie de son effectif et il n’est pas question de laisser partir un tel talent. L’entraîneur italien espère bien d’ailleurs aider le Brainois à atteindre les sommets.

"Nous parlons d’un des joueurs les plus importants en Europe, a déclaré Sarri en conférence de presse vendredi. Mais à mon avis, il peut encore s’améliorer. Il peut devenir le n°1. Ça dépend de lui. Il peut devenir le meilleur dribbleur, le meilleur buteur, … Mais je pense que ça ne dépend que de lui, de sa volonté d’y arriver. "

Avec l’ancien coach de Naples, le capitaine des Diables devrait profiter d’un système tourné vers l’offensif et jouir d’une liberté totale.

Revenu de congés depuis un peu moins de deux semaines, Eden Hazard pourrait retrouver une place de titulaire ce samedi pour le choc de la 2ème journée de Premier League face à Arsenal. Lors de l’ouverture du championnat contre Huddersfield le week-end dernier (victoire 3-0 des Blues), le Belge est monté au jeu dans le dernier quart d’heure et a offert le dernier but de la rencontre à Pedro.