Maturité, confiance et arrivée d’Ancelotti : les raisons de l’explosion de Vinicius Jr. avec le Real Madrid

Dès ses 18 ans, le Brésilien peut débarquer en Europe et commence ses premiers matches sous le maillot merengue. Évidemment, Vinicius a besoin d'un temps d'adaptation pour s'exprimer à son meilleur niveau. Mais on le sait, la patience des socios du Real a ses limites.

Ses trois premières saisons ne correspondent manifestement pas aux attentes. 3 buts et 12 assists en 2018-2019, 5 buts et 4 assists en 2019-2020, 6 buts et 7 assists en 2020-2021. Toutes compétitions confondues. Maladroit devant le but, égoïste, enivré par ses propres dribbles. Les critiques fusent dans la presse espagnole et le Brésilien peine à convaincre Zinédine Zidane de le titulariser.

Adepte d'un football tantôt flamboyant tantôt brouillon, il perd peu à peu la confiance de certains équipiers et son étiquette de phénomène. "Il fait ce qu'il veut. Frère, joue pas avec lui! La vie de ma mère. Il joue contre nous!" avait notamment glissé Karim Benzema à Ferland Mendy lors d'un match de Ligue des Champions l'an dernier.