Martinez voit d'un bon œil le retour des Diables en Pro League

Vincent Kompany, Simon Mignolet, Laurent Depoitre, Anthony Limbombe et Nacer Chadli. Ils sont cinq Diables à venir garnir les effectifs de Pro League cet été. Roberto Martinez, qui les tous appelés au moins une fois, tente d’expliquer ces transferts.



"Leur retour est la combinaison de plusieurs facteurs", souligne Roberto Martinez dans Het Laatste Nieuws. "D’un côté, les Diables rouges sont N.1 mondiaux depuis quelques mois. Et le monde du foot regarde la compétition belge différemment, d’une manière plus respectueuse. Les meilleurs joueurs du championnat valent plus cher. C’est devenu normal de payer 15 millions €. Cela offre plus de moyens à nos clubs qui peuvent les utiliser pour attirer nos internationaux."



D’un autre côté, "mes gars doivent jouer". "Surtout cette saison. Attention, cela ne veut pas dire que si tu ne joues pas assez tu ne seras automatiquement pas sélectionné pour l’Euro. Cela dépend de la concurrence et de la position. Mais c’est logique que des joueurs qui sont importants dans leur club aient plus de chance d’être sélectionnés. Même si c’est en Belgique."



Selon le sélectionneur, il ne faut pas croire que les Diables viennent en pré-retraite en Pro League. "L’attention va être énorme, ce qui représente aussi un challenge. C’est admirable qu’ils reviennent dans ce contexte. Ils auraient pu faire des choix plus simples où ils auraient été jugés comme leurs équipiers. Cela montre leur mentalité".



Autre transfert marquant de ces derniers jours dans le noyau des Diables, celui de Romelu Lukaku vers l’Inter. Martinez dit comprendre le départ de Big Rom. "Le mariage entre Romelu et Man United était tout simplement terminé. Il avait besoin d’un vent frais. Il l’a trouvé à l’Inter où il arrive dans un environnement ambitieux."