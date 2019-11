Martinez veut faire tourner : "On verra si certains joueurs sont prêts pour faire partie de cette équipe"

Roberto Martinez compte bien faire tourner son effectif et tester un maximum de joueurs mardi soir lors du match entre la Belgique et Chypre au stade Roi Baudouin. "Tout le monde est totalement fit. Mais on refera un point après l’entraînement du jour. On a un large groupe, on s’assurera que tout le monde est prêt pour le match. Mais personne n’a eu de grosse blessure, même Dries Mertens qui a dû sortir contre la Russie a totalement récupéré", a assuré le sélectionneur national au micro de Thomas Van der Linden. (NDLR: Après les interviews, nous avons constaté que Vermaelen, Chadli (et Trossard) n'étaient pas présents à l'entraînement. Martinez a précisé qu'ils ne joueraient pas mardi.)

"Je pense que c’est important que nous fassions tourner et ce sera le cas", a-t-il enchaîné. "Nous voulons utiliser ce match de la meilleure des manières. Nous voulons gagner mais nous voulons donner l’opportunité à certains joueurs de montrer ce qu’ils savent faire. Nous voulons créer une alchimie dans l’équipe car sur un terrain de football c’est essentiel. Plus nous utilisons de joueurs dans des matches officiels, mieux c’est. Il faut trouver un bon équilibre, avec notamment des joueurs qui sont frais, en tenant compte du voyage en Russie."

Voir quels joueurs sont prêts pour aider l’équipe, c’est l’objectif principal du sélectionneur pour ce match contre Chypre. La 10e victoire en 10 matches ne doit être qu’une conséquence. "La motivation est de faire un bon match, de montrer la bonne mentalité et de terminer premier au classement FIFA en 2019. Le ranking est important pour nous. Ça fait un an qu’on est premier. C’est grâce à beaucoup de travail de la part de tous les joueurs, toujours concernés par l’équipe nationale. En termes de qualification, nous voulions terminer premiers du groupe, tête de série pour le tirage et on l’a fait, on a fait notre boulot. Ce match sera surtout important pour voir si certains joueurs sont prêts à faire partie de cette équipe. Je pense que ça a plus de valeur que n’importe quel record. L’équipe est surtout concentrée pour réaliser une bonne performance."