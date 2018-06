Martinez va-t-il faire tourner? "Les 23 joueurs ont tous ma confiance"

Roberto Martinez n'exclut pas de faire tourner son équipe pour affronter l'Angleterre ce jeudi dans le cadre de dernier match que la Belgique va disputer dans le groupe G. Ce serait donc une manière de protéger les joueurs ayant une carte jaune (Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen et Thomas Meunier). "Ce serait un manque de professionnalisme de les faire jouer. Je ferai l'équipe en fonction de ça mais aussi de l'état de forme" a déclaré Roberto Martinez. "Je sais que beaucoup de Diables ont envie de jouer contre les Anglais qu'ils connaissent si bien en Premier League mais le collectif passera avant. Et ça ne sera un problème pour personne. On a tous un objectif commun dans ce tournoi."

Déjà qualifiés, les Diables savent qu'ils ont au moins deux matches à préparer. Roberto Martinez a bien assimilé cette variable dans son schéma d'entraînement: "Nous nous préparons maintenant à deux matchs en même temps. L’Angleterre est une bonne occasion de partager des minutes de jeu et de grandir en tant qu’équipe. Nous devons utiliser le match contre l’Angleterre pour nous améliorer dans le tournoi."

Cela pourrait aussi être une manière de faire plaisir à ceux qui rongent leur frein sur le banc. "Je pense que tout le monde devrait avoir l’occasion de jouer un match de la Coupe du monde. Personne n’a sa place garantie pour ce match. Vous savez, j'ai 23 joueurs à disposition. Et ils ont tous ma confiance."

Il y a aussi quelques bobos dans le groupe. Le sélectionneur a fait le point pour terminer son intervention du jour: "Sur le plan médical, Vincent Kompany est prêt à jouer et il pourrait donc jouer contre l’Angleterre. Mardi, nous devrons voir si il est prêt à jouer au football et si nous pouvons l’utiliser. Thomas Vermaelen, qui était sur le banc samedi, est dans la même situation. Romelu a passé un scan aujourd'hui. Les nouvelles sont positives. Je pense qu'on doit maintenant encore attendre peut-être 48 heures. Il n'y a pas de dommage. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On verra très vite si il peut jouer contre l'Angleterre ou non."